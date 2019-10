Mann stirbt bei Frontalkollision

Die Kantonspolizei Freiburg erhielt am Mittwoch die Meldung, dass es in Villaz-Saint-Pierre zu einer Frontalkollision gekommen sei. Nach ersten Erkentnissen war ein 80-jähriger Mann mit seinem Auto von Villaz-Saint-Pierres in Richtung Chénens unterwegs, als er aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte sein Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Auto.

Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen, konnte vor Ort nur noch der Tod des 80-jährigen Lenkers festgestellt werden. Der zweite Lenker zog sich durch den Unfall diverse Verletzungen zu und musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Er wurde umgehend mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

(rc)