Mann stirbt drei Wochen nach Streit im Spital

Drei Wochen nach einer tätlichen Auseinandersetzung in einer Interlakner Wohnung ist am Mittwoch ein 75-jähriger Mann in einem Spital verstorben. Der mutmassliche Täter, ein 35-jähriger Schweizer, befindet sich in Untersuchungshaft.

Wie die Berner Kantonspolizei und die regionale Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, wurde der 75-Jährige beim Streit schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Mann Opfer von stumpfer Gewalteinwirkung.

Die genaue Todesursache wird nun von Rechtsmedizinern untersucht. Der 35-jährige, der Tat verdächtigte Mann wurde am Tag nach dem Streit festgenommen.

(fss/sda)