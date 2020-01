Mann (55) starb bei Brand – 38-Jähriger verhaftet

In einem Mehrfamilienhaus in der Bieler Altstadt brach am 26. November ein Feuer aus. Nachdem Feuerwehrmitarbeiter die Flammen gelöscht hatten, stiessen sie im Haus auf eine Leiche. Wie die Kapo Bern nun mitteilt, haben Untersuchungen von Rechtsmedizinern ergeben, dass der 55-jährige Mann an den Folgen einer Rauchvergiftung verstarb.

Weitere Ermittlungen haben zudem ergeben, dass das Feuer im Zweiten Stock ausgebrochen war. «Ein technischer Defekt konnte als Brandursache ausgeschlossen werden, ein menschliches Verschulden steht im Vordergrund», sagt Kapo-Sprecherin Letizia Paladino.

Im Zuge der Ermittlungen hat die Kantonspolizei Bern einen Mann festgenommen. Wie sie mitteilt, sitzt ein 38-Jähriger in Untersuchungshaft, wo er auch ärztlich betreut wird. Paladino: «Ob eine Fahrlässigkeit oder eine Vorsatzhandlung vorliegt, konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden.»

