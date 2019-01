Mann stirbt nach Stichverletzungen

Am Freitag, 4. Januar 2019, ging bei der Kantonspolizei Bern gegen 2 Uhr die Meldung über einen schwer verletzten Mann ein, der von Privatpersonen ins Spital eingeliefert worden sei. Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen verstarb der Mann.

Gemäss ersten Erkenntnissen muss von einem Tötungsdelikt ausgegangen werden, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. So hatte sich der Mann in der Nacht im Beisein mehrerer Personen in einer Liegenschaft an der Rue Centrale in Moutier aufgehalten, von wo aus er mit Stichverletzungen ins Spital gebracht worden war.

Vier Personen festgenommen

Der Verstorbene ist formell noch nicht identifiziert, es bestehen jedoch konkrete Hinweise auf seine Identität. Entsprechende Abklärungen wie auch Untersuchungen zur genauen Todesursache sind am Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern im Gang.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland umfangreiche Ermittlungen aufgenommen.

Vier Personen, die sich zum Zeitpunkt der Ereignisse mutmasslich mit dem Opfer im Haus aufgehalten hatten, wurden festgenommen. Ihre Rollen in diesem Zusammenhang sind Gegenstand der weiteren laufenden Ermittlungen.

(20 Minuten)