Mann stürzt nach Streit aus Fenster

Am Donnerstagabend ist in Olten SO ein 35-jähriger Mann aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses gestürzt. Zuvor wurde die Polizei über eine Auseinandersetzung im Haus alarmiert.

Sofort wurde eine Patrouille vor Ort geschickt, wie die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mitteilte. Dort fand die Polizei den Mann schwer verletzt vor. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht. Wie es genau zum Unfall kam, wird untersucht.

(sda)