Mann tot in Böschung aufgefunden

Ein 57-jähriger Mann kehrte in Mont-Noble VS nach Holzspaltarbeiten nicht in sein Chalet zurück. Seine Partnerin schaute nach ihm und entdeckte den Walliser etwas unterhalb des Holzschuppens leblos in einer Böschung.

Die aufgebotenen Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod feststellen. Die Staatsanwaltschaft klärt nun die genauen Umstände ab.

(20 Minuten)