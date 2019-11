Polizei sucht Volg-Räuber mit Diensthund

Am Montagabend erhielt die Kantonspolizei Bern die Meldung, dass die Volg-Filiale in Kirchlindach überfallen wurde. Ein maskierter Mann betrat kurz vor Ladenschluss das Geschäft, bedrohte die Angestellten und forderte Bargeld. Nachdem der Mann das Geld erhielt, floh er in unbekannte Richtung. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung, bei der auch Diensthunde im Einsatz waren, konnte der Mann nicht gefunden werden.

Beim Unbekannten handelt es sich um einen zirka 160-170 Zentimeter grossen Mann mit heller Hautfarbe und schlanker Statur. Er trug zur Tatzeit einen schwarzen Hut, eine dunkle Jacke und ein schwarzes Tuch mit weissem Muster um den Hals. Aussagen zufolge sprach der Täter Englisch.

(rc)