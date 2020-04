Mann bedroht Volg-Angestellte mit Messer

Der Kantonspolizei Bern wurde am Mittwoch kurz vor 13 Uhr ein Überfall auf die Volg-Filiale in Oberbipp gemeldet. Sofort rückten Einsatzkräfte zum Tatort aus, doch der Räuber war bereits verschwunden.

Nach ersten Erkenntnissen betrat in der Mittagsstunde ein vermummter Mann das Lebensmittelgeschäft, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Es wurden beim Überfall keine Personen verletzt. Anschliessend flüchtete der Täter mit der Beute in allgemeine Richtung Wiedlisbach, wie die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung schreibt.

Signalement des Täters

Beim Täter handelt es sich gemäss Aussagen um einen 175 bis 180 Zentimeter grossen, schlanken und eher jüngeren Mann. Laut Zeugenaussagen und Aufnahmen trug der Täter unter anderem eine schwarze Jacke mit Kapuze und mit weissem Muster auf den Ärmeln, eine graue Trainerhose mit einem roten Streifen auf der Seite und weisse Schuhe.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Täterschaft oder deren Fluchtrichtung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter +41 31 638 81 11 entgegengenommen.



