Mann wird von Zug erfasst und stirbt

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Bahnlinie Kirchberg-Burgdorf ein tragischer Unfall. Nach ersten Erkenntnissen der Kapo Bern war ein Mann zu Fuss in Burgdorf in Gleisnähe unterwegs, als sich ein Zug näherte. Trotz der sofort eingeleiteten Schnellbremsung durch den Lokführer konnte nicht verhindert werden, dass der Mann vom Zug erfasst wurde.

Das Opfer wurde durch den Zusammenprall tödlich verletzt, der Mann verstarb noch vor Ort. Beim Opfer handelt es sich um einen 42-jährigen Eritreer aus dem Kanton Bern. Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfalls aufgenommen.

(rc)