«Es gibt Leute, die wählen 1000-mal den Notruf»

Ein Mann aus der Region Thun hat sich im vergangenen Mai einen besonders dreisten Telefonstreich erlaubt: In drei Nächten hat er rund 80-mal «böswillig oder mutwillig» den Polizeinotruf gewählt, wie dem Strafbefehl der Staatsanwaltschaft zu entnehmen ist. «Missbrauch einer Fernmeldeanlage» heisst der Straftatbestand, wenn man jemanden mit unerwünschten Anrufen, Whatsapp-Nachrichten oder E-Mails bombardiert. Für seinen Telefonterror bei den Gesetzeshütern wurde der Beschuldigte zu einer Busse von 600 Franken verknurrt.

26 Fälle von missbräuchlichen Notrufen bei Kapo

Der polizeilichen Kriminalstatistik zufolge wurden 2018 im Kanton Bern 26 Fälle von Missbrauch einer Fernmeldeanlage verzeichnet. Nicht in jedem Fall komme es zu einer Anzeige, sagt Franziska Liniger, Sprecherin der Berner Kantonspolizei. So seien die unerwünschten Anrufe immer im Einzelfall zu beurteilen. Die Motive der Täter gestalteten sich vielfältig: «Oft handelt es sich auch um Menschen in schwierigen Situationen oder mit psychischen Problemen», so Liniger.

Auch die Alarmzentrale der Kantonspolizei muss sich mit unwichtigen Anrufen und böswilligen Fehlalarmierungen herumschlagen, wie der beschriebene Gerichtsfall zeigt. Das kann fatale Folgen haben: «Besonders problematisch wird es dann, wenn die Einsatzkräfte durch solche Anrufe besetzt sind oder gar ausrücken und damit wertvolle Zeit verloren geht, um bei echten Notfällen Hilfe zu leisten», erklärt Liniger. Ob das Ausrücken einer Patrouille sinnvoll ist oder nicht, werde im Einzelfall abgewogen.

144: Meist Bubenstreiche

Beim Notruf 144 seien Missbrauchsfälle sehr selten, sagt Marco Harder, Bereichsleiter der Sanitätsnotrufzentrale 144 Bern. Hin und wieder würden Scherzanrufe von Jugendlichen eingehen. Die Störungen, die sich dadurch für den Sanitätsbetrieb ergeben würden, seien aber geringfügig: «Wir erkennen relativ schnell am Verhalten der Anrufer, dass es sich um einen Scherz handelt, und weisen sie darauf hin, dies künftig zu unterlassen.» Fälle, in denen die Ambulanz ausrückt, die sich aber nachträglich als unernsthaft erweisen, liessen sich jährlich an einer Hand abzählen.

Deutlich mehr zu schaffen machen der Sanitätspolizei ständige Anrufe der selben Personen. «Oft stecken dahinter psychische Erkrankungen», erklärt Harder. Andere Anrufer suchten jemanden zum Reden oder würden ihrem Frust über die Behörden freien Lauf lassen. «Es gibt Leute, die wählen Tausende Male pro Jahr die Notrufnummer.» Von einer Anzeige sehe man in solchen Fällen – ebenso wie bei den Bubenstreichen – ab. Vielmehr versuche man auch hier, die Leute mit Worten zur Raison zu bringen.

Jeder Anruf wird ernst genommen

Personen, die oft und unnötig den Notruf wählen, laufen Gefahr, nicht mehr ernst genommen zu werden. Genau dafür würden die Mitarbeiter der Notrufzentrale aber sensibilisiert, betont Harder. Die Devise laute klar: Jeder Fall fängt bei Null an. «Auch wenn eine Person bereits 50 Mal im gleichen Monat angerufen hat: Wir nehmen auch den 51. Notruf entgegen und hören zu.»

