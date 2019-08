«Ich sah den Blitz und es knallte wahnsinnig laut»

Am Dienstagnachmittag, als ein heftiges Unwetter über die Schweiz zog, kam es auf dem Golfplatz im bernischen Saanenmöser zu einem tragischen Unfall: Ein Mann, der im strömenden Regen draussen unterwegs war, wurde von einem Blitz getroffen.

«Der Mann wurde dabei schwer verletzt», rapportiert die Kantonspolizei Bern. Trotz des Unwetters flog die Rega den Verletzten ins Spital. Er befindet sich derzeit auf der Notfallstation des Berner Inselspitals. Wie mehrere Mitglieder des Golfclubs Gstaad-Saanenland verlauten lassen, soll es sich beim Mann um einen Golfer handeln.

Anwohner geschockt

Eine Einheimische hat den verheerenden Blitzeinschlag aus der Ferne beobachtet: «Ich hab den Blitz gesehen und gehört. Es hat wahnsinnig laut geknallt.» Die Frau ist schockiert: «Ich wusste nicht, dass in diesem Moment ein Mensch getroffen wurde.» Man wolle sich gar nicht vorstellen, was dieser durchmachen müsse, sagt ein anderer Dorfbewohner – «ich hoffe, er erholt sich so schnell wie möglich».

Gemäss Beat Lehmann, leitender Arzt auf der Notfallstation des Inselspitals, wird sich in diesen Stunden zeigen, wie verheerend der Blitzeinschlag für den Patienten tatsächlich war. «Während der ersten 24 Stunden wird der Patient intensiv überwacht», sagt der Arzt.

Stromschlag, Verbrennungen, Prellungen

Wer vom Blitz getroffen wird, ist laut Lehmann insgesamt drei schwerwiegenden Gefahren ausgesetzt. Einerseits sorge die immense Stromstärke für Herzrhythmusstörungen – «der Strom kann das Herz lahmlegen; es kann so auch zum Herzstillstand kommen», sagt Lehmann.

Durch die hohe Energie komme es zusätzlich zu Verbrennungen auf der Haut und im Körper – «bei einem Blitzeinschlag sind diese meist besonders schwer und zudem auch besonders tief», sagt der Notfallarzt.

Eine weitere schwere Verletzung könne es beim Patienten zudem geben, wenn dieser durch die Wucht des Einschlages durch die Luft geschleudert wird. Nebst Herzproblemen und Verbrennungen kann ein Blitzeinschlag so auch zu Knochenbrüchen und Prellungen führen.

Der Mann war der Natur völlig ausgeliefert

Trotz der schwerwiegenden Folgen: 90 Prozent der Opfer überleben einen Blitzschlag. «Dies, weil der Blitz oft nicht direkt in den Menschen einschlägt, sondern in dessen Umkreis niedergeht», sagt Lehmann. Schlägt ein Blitz direkt in den Menschen ein, gebe es für diesen aber kaum eine Überlebenschance. Wie es dem Patienten aus Saanenmöser derzeit geht, darf der Arzt nicht mitteilen.

Für Einheimische ist klar, dass der Mann wohl ziemlich exponiert gewesen sein muss: «Wenn es zu gewittern anfängt, ist man hier in den Bergen der Naturgewalt völlig ausgeliefert», sagt eine Frau aus Saanenmöser.

