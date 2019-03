Klasse setzt Italien-Reise trotz Masernfällen fort

In der unrühmlichen Rangliste der Masernansteckungen ist der Kanton Bern derzeit Leader: Bereits 37 Fälle wurden seit Anfang Jahr registriert – zehnmal mehr als in den letzten drei Jahren zusammen. Rund 50 Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft sind und mit einem an Masern erkrankten Kind in Kontakt gekommen waren, wourden für drei Wochen vom Unterricht ausgeschlossen.

Besonders stark betroffen ist die Rudolf-Steiner Schule in Biel, wo rund die Hälfte der Fälle zu verzeichnen ist. Auf Geheiss des Kantons mussten dort sämtliche Veranstaltungen bis zu den Frühlingsferien abgesagt werden.

Kantonsarztamt erst nach Abreise informiert

Als das Kantonsarztamt den Ausschluss verfügte, befand sich eine 10. Klasse der Schule gerade auf einer Florenz-Reise. Unter den Schülern befanden sich auch drei, die nicht gegen Masern geimpft sind. Diese hätten sich sich also vor der Abreise durchaus mit dem Virus anstecken und es nach Italien importieren können.

Dennoch sah das Kantonsarztamt davon ab, die Reise abbrechen zu lassen oder die italienischen Behörden in Kenntnis zu setzen, wie die «Sonntagszeitung» berichtet. Man sei «erst nach Abreise der Schulklasse informiert worden», sagt Kantonsärztin Linda Nartey gegenüber der Zeitung. Da sich aber herausgestellt habe, dass keines der Kinder vorher an der Schule in Biel in Kontakt mit einem Masernfall gewesen sei und daher auch nicht als Kontaktperson gegolten habe, «sind die italienischen Behörden nicht informiert worden».

Schulsperre war zu kurz

Eine Meldung könnte aber noch erfolgen: Die Klasse ist jetzt zwar zurück in der Schweiz, doch sind Masern für gewöhnlich vier Tage vor dem Hautausschlag ansteckend. Wenn bis Dienstag noch ein Schüler krank wird, muss das BAG die italienischen Behörden informieren.

Gleich zweimal gab es an der Steiner-Schule in Biel in den vergangenen Wochen einen Masernausbruch. Beim ersten Mal im Februar verhängte die Berner Kantonsärztin eine Schulsperre von drei Wochen für alle ungeimpften Kinder. Die verhängte Sperre war allerdings zu kurz, wie die «Sonntagszeitung» weiter schreibt: Exakt einen Tag nach Ablauf der dreiwöchigen Frist gab es an der Steiner-Schule erneut einen Masernfall. Das ganze Prozedere mit den Schulausschlüssen begann von vorn.

(sul)