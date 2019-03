Masernausbruch – Berner Schüler bleiben zu Hause

Dem bernischen Kantonsarztamt sind seit Anfang Jahr 37 Masernfälle gemeldet worden – das sind zehnmal mehr Erkrankungen als in den drei vergangenen Jahren zusammen. Etliche Schülerinnen und Schüler im Kanton dürfen deshalb nicht mehr in den Unterricht.

Wie die kantonale Gesundheits- und Fürsorgedirektion am Mittwoch mitteilte, ist das dann der Fall, wenn diese Schulkinder während einer gewissen Krankheitsphase mit einem an Masern erkrankten Schulkind in Kontakt kamen und nicht gegen die Krankheit geimpft sind. An mehreren Schulen im Kanton Bern war dieser Schritt notwendig.

Bei den an Masern erkrankten Personen handelt es sich nicht nur um Kinder, sondern auch um Erwachsene. Einige mussten mit mittleren und schweren Komplikationen ins Spital gebracht werden.

