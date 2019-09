Maskierter überfallt Tankstelle in Bern

Ein vermummter Mann hat am Dienstagabend einen Tankstellenshop an der Winkelriedstrasse in Bern überfallen. Der Täter machte sich mit der Beute aus dem Staub. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Überfall wurde der Kantonspolizei kurz nach 21.55 Uhr gemeldet, wie diese am Mittwoch mitteilte. Der Täter bedrohte den Angestellten mit einem Gegenstand und forderte Geld. Um welchen Gegenstand es sich handelte ist derzeit unklar.

Der Angreifer flüchtete mit der Beute Richtung Stade de Suisse. Trotz der Suche durch mehrere Patrouillen konnte der Täter nicht angehalten werden. Die Höhe der Deliktsumme nennt die Polizei derzeit aus ermittlungtaktischen Gründen nicht, wie es auf Anfrage heisst. Es werden Zeugen gesucht. Die Polizei hat Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht, die den vermummten Mann zeigen.

(kat/sda)