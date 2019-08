Massenschlägerei endet mit Messerstich

Die Kantonspolizei Bern erhielt am 1. August kurz vor 3 Uhr morgens die Meldung, dass auf dem Gelände des Bielerseefestes eine Person mit Stichverletzungen auf dem Strandboden liege. Der 28-jährige Verletzte wurde nach einer Erstversorgung beim Samariterposten ins Spital gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen sei es kurz davor zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen, heisst es in der Mitteilung der Kapo. Angefangen hatten die Streitigkeiten mit verbalen Provokationen, die dann in einer Massenschlägerei gipfelten. In die Schlägerei waren zirka 20 Personen verwickelt. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

