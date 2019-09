Massenschlägerei endet mit Tasereinsatz und Blut

In Schliern bei Köniz ereignete sich in der Nacht auf Sonntag eine wüste Schlägerei. Die zur Hilfe gerufenen Polizisten der Kapo Bern «konnten vor Ort mehrere Personen feststellen, die mutmasslich an den tätlichen Auseinandersetzungen beteiligt gewesen waren», so Sprecher Dominik Jäggi. Zwei Männer wurden im Zuge der Auseinandersetzung verletzt, einer wies Schnittverletzungen auf. Beide Personen mussten hospitalisert werden.

Die Schnittverletzungen wurden von einem 21-Jährigen Mann verursacht. Der Eritreer konnte noch vor Ort verhaftet werden und zeigte sich laut Kapo in einer ersten Einvernahme geständig.

Mehr als dreissig Personen kontrollierten die Beamten der Kapo Bern am Ort des Geschehens. Weil unter der kontrollierten Gruppe immer wieder Streitigkeiten und Handgemenge ausbrachen, mussten die Beamten Taser, Pfefferspray und den Polizeihund einsetzten. Die Kapo hat Ermittlungen aufgenommen.

(cho)