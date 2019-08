Zermatt wehrt sich gegen Sperrung des Matterhorns

Nachdem anonyme Bergführer in der «SonntagsZeitung» forderten, das Matterhorn aus Sicherheitsgründen zu sperren, sah sich die Gemeinde Zermatt am Dienstag verpflichtet, die Öffentlichkeit zu informieren. «Über eine Sperrung entscheidet einzig und allein die Gemeinde Zermatt», heisst es in dem Schreiben an die Medien. Darin stellt die Gemeinde klar, dass das Begehren nicht umgesetzt wird.

Im Jahr 2003 wurde das Matterhorn bereits einmal gesperrt. Dies jedoch nicht aus prophylaktischen Gründen. Nach einem grossen Felsabbruch musste die Hörnli-Route von losem und noch nicht ausgebrochenem Gestein befreit werden. Während den Arbeiten, die von einheimischen Bergführern durchgeführt wurden, wurde eine Besteigung des Bergs als zu gefährlich erachtet. cho

«Die Forderung hat auch international für Schlagzeilen gesorgt», sagt Zermatt-Sprecherin Simona Altwegg gegenüber 20 Minuten. Besonders etwa in Grossbritannien. Kein Wunder: Die Gemeinde Zermatt verzeichnet jährlich einen grossen Anteil ihrer Gäste aus dem vereinigten Königreich – auch unter den Matterhorn-Besteigern finden sich viel Engländer.

Eigenverantwortung

Mit der Mitteilung will die Gemeinde nun klarmachen, dass das Matterhorn nach wie vor bestiegen werden kann. «Eine Sperrung wäre absurd», meint etwa Bergführer Benedikt Perren vom lokalen Bergführer-Verein Zermatters. Bergsteigen sei eine Risikosportart, dessen seien sich alle bewusst, die sich professionell im Hochgebirge bewegen würden. «Eine Sperrung würde das Prinzip der Eigenverantwortung aushebeln. Das Matterhorn wäre dann ‹offen› oder ‹zu›, obwohl auch bei offenem Status keine Garantie für Sicherheit am Berg bestünde», so Perren.

Deshalb würde sich die Einwohnergemeinde Zermatt, Zermatt Tourismus sowie Zermatters klar gegen eine prophylaktische Sperrung wehren. Die radikale Forderung sorgte in der Gemeinde für Kopfschütteln. «Diese Forderung war neu für uns und damit hätten wir auch nicht gerechnet», sagt Simona Altwegg. Für die lokalen Bergführer sei dies nicht nachvollziehbar und entspräche auch nicht der Kollektivmeinung von Zermatters.

Der Grund

Bei der Besteigung des Matterhorns verunglückten dieses Jahr bereits sechs Menschen tödlich. Mindestens zwei davon, weil sich Felsen gelöst und die Bergsteiger in die Tiefe gerissen hatten. Experten gehen davon aus, dass mit den steigenden Temperaturen auch der Permafrost immer stärker taut und Gestein lockert. Darum sehen einige Bergführer die Besteigung des Matterhorns als zu gefährlich an, um als Touristenattraktion hinzuhalten. Sie forderten die Sperrung des Berges.

