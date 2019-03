Maxi Bazar gibt in der Deutschschweiz Vollgas

Maxi-Bazar? Nein, das ist kein Markt, wie man ihn sich in orientalischen Städten vorstellt. Auf den Gängen ist es ruhig, die Preise sind fest angeschrieben und am Ausgang piepen die Kassen. Die grosse Warenhauskette aus Frankreich hat damit aber doch etwas gemeinsam: Es gibt so ziemlich alles, was man sich vorstellen kann. Von Teppichen bis zu Zahnbürsten und Panda-Kissen, von Akku-Bohrern bis Partyutensilien, von Koffern bis Leuchtstiften.

Eröffnung in Langenthal

«Ziel des Unternehmens ist, Produkte anzubieten, die man nur selten oder gar nicht mehr in Stadtzentren findet», so Nicolas Probst, Geschäftsleiter von Maxi Bazar Schweiz. Nur Essen und Kleidung werde nicht verkauft.

Die Kette hat in der Welschschweiz schon vor einigen Jahren Fuss gefasst und expandiert nun im grossen Stil in die Deutschschweiz. Bis jetzt gibt es 29 Geschäfte, davon drei auf dieser Seite des Röstigrabens. Diese Zahl soll aber nun gewaltig wachsen. Im Kanton Bern stehen Thun und Interlaken auf dem Radar. In Biel, Lyssach und Ostermundigen können Kunden bereits das Sortiment durchstöbern. Letztere hat seit Februar geöffnet: «Die Filiale läuft sehr gut. Die Kunden schätzen unser Angebot», so Probst.

Ikea in Gefahr?

Die nächste Ladeneröffnung im Kanton Bern steht schon bevor: Am 27. März öffnet die Filiale in Langenthal ihre Tore. Auch im angrenzenden Kanton Solothurn ist in Olten eine Filiale geplant. In Zug und Luzern eröffnet das Geschäft in den kommenden Monaten ebenfalls Ableger. Auch mit dem Aargau und Zürich liebäugeln die Verantwortlichen bereits.

Mancherorts steht Maxi Bazar direkt neben Ikea. Muss sich nun das schwedische Einrichtungshaus in Acht nehmen? Laut Probst kann man die beiden aber nicht vergleichen: «Wir verkaufen keine grossen Möbel und Ikea hat auch nicht die gleiche vielfältige Auswahl. Deshalb sehe ich darin keine Gefahr», so Probst.

(pal)