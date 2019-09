Mehrere Fahrzeuge in Flammen aufgegangen

Bei der Berufsfeuerwehr Bern ging am Mittwoch, kurz nach 2 Uhr die Meldung über einen Fahrzeugbrand beim Autohändler Amag an der Berner Wankdorffeldstrasse ein. Zwei Fahrzeuge standen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Diese brachte das Feuer rasch unter Kontrolle und konnten die Flammen schnell löschen.

«Vermutlich Vorführautos»

Vier Autos erlitten einen Totalschaden und zwei weitere wurden durch die Hitze stark beschädigt. «Vermutlich waren die beschädigten Fahrzeuge Vorführautos», sagt Andreas Zuber, Geschäftsführer von Amag Bern. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge verhindern. Der Betrieb würde heute normal laufen, vom Brand sei nichts mehr zu sehen.

Die Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Beim Brand kamen keine Personen zu Schaden, die Brandursache wird derzeit ermittelt.

(km)