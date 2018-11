Kinder sterben bei Brand in Mehrfamilienhaus

Aus noch unbekannten Gründen ist in einem Mehrfamilienhaus in Solothurn in der Nacht auf Montag ein Brand entstanden. Ein Hausbewohner bemerkte gegen 2.10 Uhr Rauch im Treppenhaus und informierte daraufhin die Alarmzentrale.



Umgehend wurde ein Grossaufgebot ausgelöst, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. In dem Gebäude befanden sich über 20 Personen, die grösstenteils mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Haus gebracht wurden. Für insgesamt sechs Personen, darunter auch Kinder, kam jede Hilfe zu spät, sie sind vor Ort verstorben. Die Opfer seien noch nicht identifiziert, sagte Bruno Gribi, Mediensprecher der Kantonspolizei. Daher könnten keinen genaueren Angaben gemacht werden.

Noch während der Löscharbeiten wurde auch das Nachbarhaus vorsorglich evakuiert. Dessen Bewohner konnten noch in der Nacht wieder zurück in ihre Wohnungen. Mehrere Personen befinden sich gemäss Polizei in Spitalpflege. Nähere Angaben zu diesen Personen lagen zunächst nicht vor.

Brandursache wird geklärt

Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand in einem der unteren Stockwerke und sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Der Rauch breitete sich in dem Gebäude aus. Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn haben die Untersuchungen aufgenommen, um die Brandursache zu klären. Im Einsatz standen Dutzende Angehörige der Feuerwehr Solothurn, der Kantons- und Stadtpolizei, Ambulanzen mehrerer Rettungsdienste sowie Care-Teams.

Wie ein Sprecher der Kantonspolizei Solothurn mitteilte, konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. «Das Problem war aber die starke Rauchentwicklung», so der Sprecher. Das ganze sei «ein tragischer Vorfall».



