Er tötete Immobilien-Verwalter aus Eifersucht

Er sitzt in Untersuchungshaft, ist geständig – und soll aus Eifersucht getötet haben. Denn der Täter im Fall Meikirch ist laut «Blick» der Ex-Mann der Freundin des Getöteten. Das erklärte eine Freundin der Ex-Frau der Zeitung. Seit Oktober sei diese mit dem Getöteten zusammen gewesen.

Vom mutmasslichen Täter, einem 54-jährigen Brasilianer, sei sie schon länger getrennt gewesen: «Sie ist schon im Juli bei ihm ausgezogen.»

Dass sich Opfer und Täter über den Weg liefen, war möglicherweise ein verhängnisvoller Zufall. Der Getötete arbeitete als Verwalter in der Siedlung, in der der Täter wohnte, so der «Blick» weiter.

Opfer identifiziert

Die Kantonspolizei Bern hat das Opfer mittlerweile identifiziert. Es handelt sich um den seit dem 10. Februar vermissten Mann. Er war 46 Jahre alt und stammte aus dem Kanton Bern.

Das Opfer erlitt Stichverletzungen, die genaue Todesursache ist aber noch ungeklärt. Klar ist jedoch, wo das Tötungsdelikt stattfand: «Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich das Tötungsdelikt in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhauses in Bern-Bethlehem ereignet». schreibt die Kantonspolizei. Erst danach habe der Täter das Opfer in den Wald gebracht, wo es am Montag gefunden wurde.

Trauer um Opfer

Den Bewohnern und Bewohnerinnen der Siedlung geht der Eifersuchts-Mord nahe. Der Getötete war in der Siedlung. respektiert und beliebt. «Er war ein so liebenswerter und hilfsbereiter Mensch», meint eine junge Mutter, als 20 Minuten sie auf seinen Tod anspricht. Sie kämpft mit den Tränen: «Wir sind überfordert mit der ganzen Situation.»



Aufnahmen des Fundorts der Leiche in Meikirch BE. (Quelle: 20 Minuten)

Die Frau ist nicht allein mit ihrer Trauer. Angehörige und Bewohner nehmen Abschied vom Getöteten. Im Eingangsbereich der Siedlung haben sie einen Gedenktisch aufgestellt. Darauf Blumen, ein Kondolenzbuch – und mittendrin ein Foto des Verstorbenen. «Wir vermissen dich und werden dich in unseren Herzen weiter tragen», steht da geschrieben.

(her)