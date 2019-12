Mann stach mehrmals auf Frau ein

Die Polizeimeldung sorgte für Entsetzen: Am 30. Juli 2016 wurde eine Frau von einem Mann mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich bei einem Hauseingang an der Brachmattstrasse in Brügg. Am helllichten Tag wurden die Frau niedergestochen – der Täter flüchtete daraufhin, Passanten alarmierten die Polizei. Das Opfer musste in kritischem Zustand hospitalisiert werden.

Der mutmassliche Täter stellte sich wenig später der Polizei. Die Beamten konnten ein Messer sicherstellen und den Mann verhaften. Seit heute muss sich der mutmassliche Täter vor dem Regionalgericht Berner Jura-Seeland in Biel verantworten. Die Anklage lautet auf versuchten Mord, versuchte vorsätzliche Tötung und mehrfach versuchte Vergewaltigung.

Bereits vor dem Prozess kommen erste Details ans Licht: So sollen Opfer und Täter liiert gewesen sein. Laut dem Gericht hat der Täter der Frau mehrere Stichwunden zugefügt. Ausserdem soll er seine damalige Partnerin mehrmals vergewaltigt haben. Fünf Richter werden den Fall betreuen, für den Prozess wurden drei Tage veranschlagt.

