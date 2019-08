Messerstecherei an abgelegenem Busstopp

Im ländlichen Schwarzenegg im Kanton Bern kam es in der Nacht auf Samstag zu einer gewaltsamen Begegnung zwischen neun jungen Männern. Einer der Jugendlichen musste schwerverletzt mit der Rega in die Notaufnahme geflogen werden. Ambulanzen musste zudem vier von ihnen ins Spital fahren.

Doch was war da nach drei Uhr morgens los? Die polizeilichen Ermittlungen zum Hintergrund des Vorfalls laufen. Die Polizei weiss derzeit, dass bei einer abgelegenen Bushaltestelle drei junge Männer in einem Auto parkten. Dann seien dort sechs jugendliche Männer zu Fuss aufgetaucht. «Die drei Autoinsassen stiegen aus dem Fahrzeug aus, worauf es zunächst zu einem verbalen Streit kam», rapportiert die Polizei. Dann eskalierte die Situation vollends: Fünf der sechs Jugendlichen, die zu Fuss unterwegs waren, wurden verletzt, teils schwer. Zwei von ihnen hatten mehrere Schnitt- und Stichverletzungen.

Polizei fasst Autolenker und Kollegen

Als die Autoinsassen – Typen im Alter von 22, 23 und 28 Jahren – schliesslich mit dem Auto davonfuhren, wurde die Polizei alarmiert. Diese rückte mit Ambulanzen zum Tatort aus, suchte gleichzeitig auch mit weiteren Patrouillen die Umgebung ab. Rund zehn Kilometer weiter entfernt, in Steffisburg BE, sichteten Polizisten schliesslich den gesuchten Wagen. Sofort nahmen sie die Nachfahrt auf. «An der Glockentalstrasse auf Höhe der dortigen Landi gelang es den Polizistinnen und Polizisten schliesslich, das Fahrzeug anzuhalten», teilt die Polizei mit. Die drei jungen Männer wurden für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht – sie sind jetzt vorläufig festgenommen.

Waren sie alle Barfest-Besucher?

In Oberlangenegg, unweit des Tatorts, findet an den aktuellen Wochenenden ein Bar- und Pubfestival statt. So waren auch in der Nacht auf Freitag viele junge Leute vor Ort, die am Fest des dortigen Eishockeyclubs feierten, tanzten und tranken. Ob sich die Festgenommen sowie die Verletzten vielleicht vorab schon am Fest begegnet sind, ist derzeit nicht bekannt.





(miw)