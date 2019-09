Miss Olma 2018 ist tot

Letzte Woche galt Waldi, die schönste Kuh der Olma 2018, in ihrer Heimat im Wallis noch als vermisst. Ist das Tier den Berg hinuntergestürzt? Oder hat jemand das wertvolle Zuchttier, das in St.Gallen zur Schönheitskönigin gekürt worden war, kurz vor dem Alpabzug gestohlen? Ihre besorgten Besitzer, freiwillige Helfer aber auch Wanderer und Jäger hielten über Tage Ausschau nach dem Braunvieh. Sie suchten die Region ab und hofften gar, via Facebook-Aufruf mehr über den Verbleib der trächtigen Kuh zu erfahren.

Hang hinuntergestürzt

Doch heute ist klar: Die vierbeinige Miss ist tot. Waldi wurde am Sonntag nach Tagen der Suche leblos in einem Tobel auf der Walliser Binneralp aufgefunden. Es sei davon auszugehen, dass die Kuh kurz vor ihrer Rückkehr ins Tal in der Nähe eines Baches ins Straucheln geriet und schliesslich einen Hang hinunterrutschte, sagt der Walliser Besitzer jetzt gegenüber dem Ostschweizer Portal FM1today. Trotz der Hiobsbotschaft ist der Landwirt erleichtert: «Wir sind froh, haben wir nun die Gewissheit.»

(miw)