Kaugummi-Wickelpapier für faule Studenten

Die Studenten der Uni Bern haben Prüfungsstress: Über ihre Bücher und Skripts gebeugt, verbringen sie ihre Tage büffelnd in den hauseigenen Bibliotheken. Dabei halten die Studis das Reinigungspersonal auf Trab. Dies, weil künftige Akademiker ihre gebrauchten Kaugummis achtlos wegwerfen oder irgendwo hinkleben.

Dagegen haben die Mitarbeiter der Juristischen Bibliothek im Uni Hauptgebäude jetzt das sogenannte «Kaugummieinwickelpapier» kreiert. Diese kleine «Gebrauchsanweisung» fordert die Studenten auf, ihre Kaugummis direkt aufs Papierchen zu kleben, danach einzuwickeln und anschliessend in den Abfallkübeln artgerecht zu entsorgen. «Das JBB-Team und das Reinigungspersonal sind dafür dankbar», steht auf den sorgfältig zubereiteten A5-Zettelchen, die überall in der Bibliothek verteilt werden.

Kaugummis landen auf dem Boden

Das Kaugummiwickelpapier ist eine offizielle Aktion der Universität Bern. Auf Anfrage heisst es dort: «Die Mitarbeitenden der Juristischen Bibliothek hatten die Idee, Einwickelpapier für gebrauchte Kaugummis anzubieten, damit die Kaugummis nicht unter die Tische geklebt werden oder auf den Teppichen landen.»

Während dieser Knigge-Kurs für die einen von Nöten zu sein scheint, schämen sich andere Studenten für das Verhalten ihrer Kommilitonen: «Dass man in der heutigen Gesellschaft nicht einmal erwarten kann, dass Kaugummis im Abfallkübel landen, finde ich bedenklich», sagt ein Geografiestudent aus Bern. Er könne die Massnahme des Reinigungspersonals zwar verstehen, «aber ist es wirklich Sinn und Zweck, die Bequemlichkeit einzelner Studenten damit noch zu fördern?»

Das sagen Studenten zur Kaugummipapier-Aktion. (Video: bho)



Während man in der Juristischen Bibliothek der Uni Bern den Kaugummi-Sündern entgegenkommt, werden diese draussen in der Stadt gebüsst. 2017 sprach die Stadt Bern 175 Ordnungsbussen wegen achtlos weggeworfener Kaugummis, Dosen, Verpackungen etc. aus. Dieses Vergehen kostet in der Stadt Bern rund 80 Franken.