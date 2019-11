Mit Mani Matter zum Fasnachtsauftakt

Umfrage Sind Sie vom Fasnachts-Virus infiziert? Ja, rüüdig.

Noch nicht. Aber hier gehts ja monstermässig zur Sache, da muss ich auch mal dabei sein.

Nein. Rüüdig nein.

Mit dem Lied «Hemmige» heizte die Berner Guggenmusik am heutigen 11.11. um 11.11 Uhr in der Berner Altstadt die Stimmung auf, gefolgt vom Auftritt der Schnitzelbanktruppe «Die drei Musketiere». Zahlreiche Schaulustige erschienen vor dem Käfigturm und feierten den Beginn der Fasnacht. Zudem wurde der Fasnachtsbär zum Winterschlaf im Turm verdonnert. Geweckt wird er am Donnerstag nach dem Aschermittwoch bei der sogenannten Bärenbefreiung.

(km)