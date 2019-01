Gletscherschmelze soll Energiegesetz befeuern

Nirgends ist die Klimaerwärmung hierzulande besser ersichtlich als am Rückgang der Gletscher. Seit 1850 ist nachweislich die Hälfte ihrer Fläche geschmolzen. Vor allem seit Mitte der 80er- Jahre ist der Schwund rapide.

Matthias Huss ist Gletscherforscher an der ETH Zürich und an der Universität Fribourg sowie Leiter des Schweizer Gletschermessnetzes (GLAMOS). (Bild: unifr) Matthias Huss ist Gletscherforscher an der ETH Zürich und an der Universität Fribourg sowie Leiter des Schweizer Gletschermessnetzes (GLAMOS). (Bild: unifr) Darüber wird am 10. Februar abgestimmt



Gebäude im Kanton Bern sollen künftig noch mehr mit erneuerbarer Energie und effizienter betrieben werden. Erreicht werden soll dies mit einer Revision des Kantonalen Energiegesetzes, dem die Berner Bevölkerung 2011 zustimmte. Hier die wichtigsten Änderungen:



- Gemeinden können bei der Eigenstromproduktion in Neubauten einen höheren Anteil, als ihn der Kanton vorschreibt, verlangen.

- Neubauten müssen einen Teil ihres Stroms selbst erzeugen.

- Ölheizungen in bestehenden Wohnbauten müssen, wenn immer möglich, durch nachhaltige Heizungen ersetzt werden.



Argumente der Gegner



Gegen die Vorlage haben Hauseigentümer und Wirtschaftsverbände das Referendum ergriffen. Argumente der Gegner sind etwa höhere Wohnkosten und Sanierungszwänge. Da Gemeinden eigene und zusätzliche Verschärfungen beschliessen dürften, erhöhe dies die Baukosten zu Lasten der Bewohner. «Die neuen Vorschriften sind überflüssig. Sie verteuern nicht nur das Wohnen von Eigentümern, sondern auch das der Mieter», sagt SVP-Grossrätin Madeleine Amstutz.



Zudem würden hohe Kosten beim Heizungsersatz dazu führen, dass alte Installationen so lange wie möglich repariert und weiterbetrieben werden. Damit werde gar das Gegenteil erreicht, als das neue Gesetz eigentlich beabsichtigt.



Das wurde jüngst auch der Nadine Masshardt (34), Berner SP-Nationalrätin und Co-Präsidentin des WWF Bern, schmerzlich in Erinnerung gerufen. Auf Twitter veröffentlichte die Politikerin ein Bild, das sie Ende der 80er-Jahre als vierjährigen Knirps zusammen mit der Mutter zeigt. Im Hintergrund zu sehen ist der obere Grindelwaldgletscher, der damals bis tief hinunter ins Tal reichte.

Als Kind bewunderte ich den Oberen Grindelwaldgletscher tief im Tal. Heute klebt er weit oben in den Gipfeln. Was können wir tun, damit unsere Kinder Gletscher dereinst überhaupt noch sehen können? Zuerst Ja stimmen zum Berner Energiegesetz. @WWF_Schweiz @AEE_SUISSE @spkantonbern pic.twitter.com/ukw9PlP6kA — Nadine Masshardt (@nmasshardt) 9. Januar 2019

«Entsetzt über Rückgang»

«Was können wir tun, damit unsere Kinder Gletscher dereinst überhaupt noch sehen können?», schreibt Masshardt zum Foto. Letzten Juli habe sie eine Wanderung zur Glecksteinhütte unternommen, auf der man über weite Strecken auf den Gletscher hinunterblicken könne. «Ich war entsetzt, wie weit er sich im Vergleich zu meinen Kindheitserinnerungen zurückgebildet hat», sagt Masshardt zu 20 Minuten.

Der Tweet der Nationalrätin ist jedoch nicht nur nostalgisch, sondern vor allem politisch motiviert. Die Antwort auf ihre Frage, was wir gegen den Verlust der Eisriesen unternehmen können, gibt sie gleich selbst: «Zuerst Ja stimmen zum revidierten Berner Energiegesetz.» Über die Gesetzesrevision, die die Energieeffizienz in den Gebäuden erhöhen und erneuerbare Energien fördern will, wird am 10. Februar abgestimmt (siehe Box).

Trägheit von Klima und Gletschern

«Gebäude verbrauchen in der Schweiz 40 Prozent der gesamten Energie und verursachen einen Drittel des CO2‐Ausstosses», sagt Masshardt. Insbesondere im Gebäudebereich komme den Kantonen daher eine entscheidende Rolle zu. «Mit einem Ja zur Vorlage können wir konkret etwas gegen die Klimaerwärmung unternehmen», sagt Masshardt.

Allerdings werden die Schweizer Gletscher auch mit rigorosen Klimaschutz-Massnahmen weiter rasant zurückgehen. Der Grund sind laut Glaziologe Matthias Huss die langen Reaktionszeiten von Klima und Gletschern. «Selbst wenn wir unseren CO2-Ausstoss heute noch auf Null herunterfahren würden, ginge es Jahrzehnte, bis sich die Temperaturen auf einem konstanten Niveau einpendelten», sagt er. Genauso würden sich Gletscher erst nach mehreren Jahrzehnten dem Klima anpassen, das zum aktuellen Zeitpunkt herrsche. «Aufgrund dieser beiden Verzögerungsmechanismen ist ein Grossteil der Schweizer Gletscherfläche bereits verloren.»

Keine Hoffnung für kleine Gletscher

Jedoch nicht alles: Bei Einhaltung des Pariser Klimaabkommens könnten laut Huss zumindest die grossen Alpengletscher gerettet werden – wenn auch in deutlich kleinerer Ausdehnung als heute. Für kleinere Gletscher sei der Zug dagegen abgefahren. «Mit dem Klimaschutz können wir bis ins Jahr 2100 immerhin noch einen Unterschied zwischen gar keinen Gletschern und noch ein paar Gletschern machen», so der ETH-Forscher.

Madeleine Amstutz, Grossrätin und Komitee-Mitglied «Nein zum Energiegesetz», stimmt Masshardt überhaupt nicht zu: «Zwischen dem Energiegesetz und der Gletscherschmelze besteht kein Zusammenhang.» Das sei viel zu weit hergeholt. «Die Gletscher hören mit einem Ja zum Gesetz weder auf zu schmelzen, noch kommen sie zurück», so die SVP-Politikerin. Die Gesetzesverschärfung stoppe die Klimaerwärmung nicht.

Der Gletscherschwund ist so oder so dramatisch. Denn Gletscher spielen heute nämlich eine wichtige Rolle für den Wasserhaushalt des Landes, indem sie die natürlichen Schwankungen im Wasserangebot ausgleichen. «Gletscher bringen uns dann Wasser, wenn wir es am meisten brauchen: wenn es heiss und trocken ist», sagt Huss. Mit dem Schwund versiegen die Wasserabflüsse ins Tal, es droht Wasserknappheit in den Trockenperioden. «Den Rückgang werden nicht nur die Alpen, sondern auch die grossen Flüsse Europas wie der Rhein und die Rhone zu spüren bekommen, die zu einem beträchtlichen Teil von Gletscherwasser gespeist werden.»