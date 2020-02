Die Bewohner von Mitholz müssen ihr Dorf verlassen

Die Bevölkerung von Mitholz BE musste heute einen gigantischen Brocken schlucken. Bundesrätin Viola Amherd informierte an einem Informationsanlass persönlich, wie es mit dem ehemaligen Munitionslager im Berg weitergeht.

Zeitbombe unter dem Berg



Das unterirdische Munitionslager der Armee in Mitholz wurde 1947 bei einer Explosion verschüttet. In den eingestürzten Anlageteilen und im Schuttkegel sollen noch Tausende Tonnen Munition liegen. 2018 kam das VBS in einer Risikoanalyse zum Schluss, dass vom Lager eine grössere Gefahr ausgeht als bis dahin angenommen. Für die Bevölkerung ist das Risiko laut Bundesamt für Umwelt nicht tragbar.sda

Dieses wird definitiv geräumt – mit grossen Konsequenzen für die Dorfbewohner. Sie werden ihre Häuser wohl für rund zehn Jahre verlassen müssen. Frühstens 2031 soll es so weit sein – davor braucht es umfassende Vorbereitungsmassnahmen. So sollen etwa Schutz- oder Neubauten für den Schienen- und Strassenverkehr errichtet werden.

«Es ist heftig», sagt Roman Lanz, Gemeindepräsidenz der betroffenen Gemeinde Kandergrund zu 20 Minuten. Man habe damit gerechnet, dass es temporäre Evakuationen brauchen werde, aber niemand habe mit diesem Ausmass gerechnet: «Manche Bewohner müssen nicht nur für eine Weile gehen, sondern wegziehen.»

«Leidensdruck wird gross sein»

Das würde nicht erst 2031 beginnen, denn bereits während den Vorbereitungsmassnahmen würden die Einschränkungen und der Leidensdruck für die Mitholzer gross sein: «Da wird sich mancher überlegen, bereits vorher wegzuziehen.»

Das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) rechnet damit, dass die Räumung deutlich über eine Milliarde Franken kostet. Ziel sei die vollständige Entfernung der Munitionsrückstände. Ob dies tatsächlich machbar ist, bleibt einstweilen offen. Zur Not könnte die gesamte Anlage mit Gestein überdeckt werden.

Die Langzeit-Evakuierung bliebe den 160 Dorfbewohnern dann erspart. Doch dass Munitionsrückstände für immer vor Ort blieben, wäre «ein giftiges Geschenk für unsere Nachkommen», wie Projektleiter Hanspeter Aellig vor Medienvertretern sagte. Dies wäre auch nicht im Interesse der Gemeinde, sagt Roman Lanz. Solche Altlasten könnten nicht der nächsten Generation überlassen werden. «Es muss wieder möglich sein, in Mitholz sicher leben zu können.» Aber der Preis den die Bewohner zahlen müssten, sei sehr hoch.



Es geht auch um Geld

50 bis 60 Haushalte gibt es in Mitholz; manche Familien leben seit Generationen hier. «Wir stehen zu unserer Verantwortung und wollen die Bewohner in dieser schwierigen Lage so gut wie möglich unterstützen», betonte Bruno Locher, Chef Raum und Umwelt VBS. Dabei gehe es auch, aber nicht nur, um Geld. Wie die finanzielle Entschädigung für die betroffenen Einwohner aussieht, ist noch unklar. «Solche und andere Fragen müssen jetzt angegangen werden», sagt Gemeindepräsident Lanz. Das VBS werde Einzelgespräche mit Betroffenen führen.

Das VBS hat den Mitholzern bei der Infoveranstaltung am Dienstag einen Mitwirkungsplan vorgestellt. Das Departement will wissen, was die Betroffenen über das Räumungskonzept denken. Jeder Bewohner sei vor grosse Zukunftsfragen gestellt und müsse beispielsweise entscheiden, ob er einstweilen bleiben oder schon jetzt wegziehen wolle, ob er Mitholz für immer verlassen wolle oder auf eine Rückkehr nach der Räumung setze. Über das weitere Vorgehen will der Bundesrat in der zweiten Jahreshälfte entscheiden – im Wissen, was die lokale Bevölkerung über das Projekt denkt.

