Tierseuche zwingt Schafe in die Knie

Einer Leserin fiel bei einem Spaziergang entlang einer Schafwiese in der Region Bern etwas Eigenartiges auf. «Ich fragte mich, was mit den Schafen los ist», so die Leser-Reporterin. Sie habe ungewöhnlich viele Schafe beobachtet, die ausschliesslich auf ihren Vorderknien gingen. «So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Es sah aus, als ob sie extreme Schmerzen hätten», erzählt die Frau. Ihr Begleiter klärte sie auf: Die Tiere seien an der Tierseuche Moderhinke erkrankt.

Moderhinke ist eine hoch ansteckende Klauenkrankheit, die vor allem bei Schafen weit verbreitet ist. Dabei entzünden sich die Klauen der Tiere, was sehr schmerzhaft ist und die Tiere beim Gehen beeinträchtigt.

Die Seuche ist weitverbreitet

Forscher der Widerkäuerklinik der Universität Bern haben Daten zur Verbreitung der Krankheit in der Schweiz gesammelt. Sie stellten fest, dass fast ein Sechstel aller getesteten Schafe in der ganzen Schweiz, von dieser Krankheit betroffen sind.

Patrik Zanolari, Dozent an der Wiederkäuerklinik, schätzt die Problematik der Krankheit als hoch ein. «Die Moderhinke verursacht hohe wirtschaftliche Verluste und zählt weltweit zu den bedeutendsten Schafkrankheiten.» Der Umgang mit der Seuche sei für Schafhirte nicht alltäglich. «Die Bekämpfung der Krankheit dauert unter idealen Voraussetzungen zwischen sechs und acht Wochen», so Zanolari.

Schafhalter müssen selbst für Kosten aufkommen

Dank der Ergebnisse der Studie kann der Bund nun eingreifen. Mit dem nationalen Bekämpfungsplan soll die Krankheit innerhalb von fünf Jahren fast komplett ausgerottet werden. Dafür gibt es jedoch Auflagen: Sämtliche Schafsherden müssen ab kommenden Winter jährlich durch eine Kontrolle. Dort werden die Tiere mittels Klauentupfertest auf die Krankheit untersucht. Wird bei einem Tier der Erreger festgestellt, muss die Herde «saniert» werden.

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen schreibt keine bestimmten Sanierungsmethoden vor, weist aber auf die Effektivität von Klauenbädern hin. Mit diesen Huf-Bädern könne die Ausbreitung der Krankheit verhindert werden. In Kombination mit regelmässiger Klauenpflege und diversen Hygienemassnahmen könne der Erreger so zum Verschwinden gebracht werden.

Nachdem die «Sanierung» erfolgreich abgeschlossen wird, muss die Herde vor Neuinfektionen geschützt werden. Dies gehe nur durch regelmässiges Klauenschneiden, sauberes Klauenwerkzeug und mehr Vorsicht beim Kauf der Tiere. Unterstützt werden die Bauern bei diesen Massnahmen durch die Kantonstierärzte. Für Kosten der Behandlung müssen die Schafhalter jedoch selbst aufkommen.

Auch in der Region weitverbreitet

Markus Nyffeler, Schafhirte aus Rüeggisberg BE kennt die Krankheit bestens: «Ich hatte auch schon damit zu kämpfen», so der Berner. Der Landwirt sieht den Ursprung der Krankheit in der Pflege der Tiere. Laut Nyffeler sind es meist einzelne Schafe, die sich anstecken. «Die erkrankten Tiere trennen wir von der Herde und behandeln sie mit einem Bad und pflegen die Klauen», so Nyffeler. Man müsse schnell reagieren, sonst würde sich die Krankheit umgehend in der Herde verbreiten.

Der Landwirt badet seine Schafe deshalb stets im Frühling und im Herbst – als Vorbeugemassnahme. «Wenn man die Schafe stark vernachlässigt, kann es im Extremfall vorkommen, dass ein Tier geschlachtet werden muss», erklärt Nyffeler.

Kritik am Aufwand für die Bauern

Das will der Bekämpfungsplan des Bundes verhindern. Nyffeler steht hinter dem Projekt des Bundes, kritisiert jedoch den enormen Aufwand und die finanziellen Kosten, die auf die Bauern zukommen. «Ich kann mir vorstellen, das manche Bauern aufhören werden, Schafe zu halten, weil der Aufwand zu gross wird», so der Schafhirte.

Die Bekämpfung der Moderhinke verlaufe im Moment auf freiwilliger Basis. «Durch die bundesweite Koordinierung werden jedoch die Weichen richtiggestellt», sagt Patrik Zanolari.

