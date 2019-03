Ungewöhnlicher Einsatz für die Berner Feuerwehr: Am Freitagmorgen rückten Einsatzkräfte an die Mittelstrasse aus, wo sich eine Möwe in einem Balkongeländer verkeilt hatte, wie die Feuerwehr twittert.

Mit einer Drehleiter fuhr einer der Feuerwehrmänner hinauf zum Balkon und konnte den Vogel aus seiner misslichen Lage befreien. Allerdings nicht ohne Gegenwehr: «Die Möwe biss sich am Daumen des Retters fest», sagt Franz Märki, Leiter Kommunikation bei der Berufsfeuerwehr Bern. Das sei aber nicht weiter verwunderlich: «Die Möwe war in Angst und wusste nicht, wie ihr geschah.»

Vogeleinsätze gibts ab und an

Umso dankbarer zeigte sich das Tier nach seiner Befreiung: Anstatt gleich davonzufliegen, hielt sich die Möwe an der Hand des Feuerwehrmannes fest. «Sie wollte ihn zuerst gar nicht mehr loslassen», sagt Märki. Wenig später war der Freiheitsdrang dann aber doch grösser als die Liebe zum Retter.

Vogelrettungen gebe es bei der Feuerwehr immer mal wieder, erzählt Märki, sei es wegen Spatzen, die durch Schiebetüren in Geschäfte gelangen und nicht wieder hinausfinden, Entenfamilien, die sich auf befahrene Strassen verirren, oder Krähen, die sich im Auffangnetz im Stade de Suisse vergangen haben.

(sul)