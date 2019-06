Mofafahrer stürzt Abhang hinunter – tot

Ein 54-jähriger Berner Mofafahrer ist bei einem Unfall bei Lenk im Simmental ums Leben gekommen. Er war am Sonntagmorgen auf dem Weg von der Metsch in Richtung Hubel von der Strasse abgekommen und den Abhang hinuntergestürzt.

Passanten hätten den leblose Körper und das Mofa am Sonntagnachmittag abseits der Strasse in unwegsamem Gelände entdeckt, teilte die Kantonspolizei Bern am Montag mit. Die umgehend alarmierten Rettungskräfte konnten wenig später aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der leblose Körper musste mit einem Helikopter geborgen werden. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.



(sda)