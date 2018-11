Mofafahrer (79) prallt in Betonelement und stirbt

Die Meldung zu einem Unfall auf der Bahnhofstrasse in Utzenstorf erreichte die Kantonspolizei Bern am Samstag um 00.30 Uhr. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Mofafahrer auf der Bahnhofstrasse von der Gotthelfstrasse herkommend in Richtung Bahnhof unterwegs, als er kurz nach der Verzweigung Eystrasse und Gotthelfstrasse in ein Betonelement prallte und stürzte.

Drittpersonen kümmerten sich in der Folge um den Mofalenker bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmassnahmen konnte nicht verhindert werden, dass der Verunfallte noch vor Ort verstarb. Es handelt sich um einen 79-jährigen Mann aus dem Kanton Bern.

Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen.

(bho)