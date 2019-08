Tankleck verursachte Brand an Benzinsäule

Der Brand bei der Grenchner Landi-Tankstelle am Mittwochabend ging glimpflich aus. Untersuchungen ergaben, warum der Töff bei der Tankstelle in Vollbrand geraten war. Wie die Kapo Solothurn am Freitag mitteilt, war ein Leck im Tank des Fahrzeugs schuld am Brand. Durch dieses lief Benzin aus und entzündete sich. Warum die Flüssigkeit Feuer fing, kann laut Kapo-Sprecher Bruno Gribi nicht abschliessend geklärt werden: «Denkbar ist etwa, dass sich das Benzin an den elektrischen Installationen oder am heissen Motor entzündet hat.»

Der Töff wurde beim Vorfall komplett zerstört, an der Tankanlage entstanden Folgeschäden von mehreren Zehntausend Franken. Personen kamen keine zu Schaden.

Motorrad geht neben Tanksäule in Flammen auf

(cho/20 Minuten)