Motorrad geht neben Tanksäule in Flammen auf

Kurz vor 18 Uhr am Mittwochabend brannte bei der Landi-Tankstelle an der Neckarsulmstrasse in Grenchen ein Motor-

rad. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Motorrad bereits in Vollbrand und es drohte ein Übergreifen des Feuers auf die Tankanlage und die Überdachung.

Dank dem Einsatz der Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht und somit Schlimmeres verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Das Motorrad erlitt Totalschaden, Folgeschäden entstanden zudem an der Tankanlage sowie der Überdachung.

Die Brandursache wird durch Spezialisten das Kantonspolizei Solothurn abgeklärt.

Ein Leser-Reporter filmte den Brand:



(20 Minuten)