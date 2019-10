Töfffahrer übersieht Mann auf Fussgängerstreifen

Die Kantonspolizei Solothurn erhielt am Mittwochabend die Meldung, dass in Breitenbach auf dem Fussgängerstreifen im Bereich des Kreisels Central, ein Töfffahrer einen Fussgänger angefahren hatte. Der Motorradfahrer verliess den Kreisel in Richtung Laufenstrasse und übersah dabei den Fussgänger, der gerade die Strasse überqueren wollte.

Zwischen den beiden kam es zur Kollision. Dabei stürzte der Fussgänger sowie auch der Motorradfahrer zu Boden, beide wurden verletzt und mussten ins Spital gefahren werden.

(km)