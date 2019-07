Zu Tausenden schwirrten im vergangenen Spätsommer und Herbst kleine Insekten durch die Thuner Innenstadt. Wild fuchtelnd hielten sich die Fussgänger, Restaurantgäste und Velofahrern die Mücken vom Leib. Doch die Invasion der sogenannten Kriebelmücken in der Innenstadt war kein einmaliges Phänomen: Schon wieder schwirren jetzt grosse Schwärme durch die Stadt.

«Am Sonntag war es wieder der Horror mit den Viechern», erzählt eine Serviceangestellte, die auf dem Thuner Mühleplatz arbeitet. Zwar seien es noch weniger Tiere als letztes Jahr, doch hätten sie ihr Verbreitungsgebiet in der Stadt deutlich ausgedehnt. Müssen die Thuner nun Sommer für Sommer mit dieser Mückenplage leben?

Zoologe Christian Kropf vom Naturhistorischen Museum Bern erklärt das wiederauftretende Phänomen: Dank der grossen Verbreitung im letzten Jahr seien heuer besonders viele Eier und Larven vorhanden gewesen. Ob die geschlüpften Mücken nun wiederum ideale Bedingungen vorfinden, um auch für den Sommer 2020 vorzusorgen, ist noch nicht klar: «Lassen wir uns überraschen.»

Kommt eine zweite Ladung im Herbst?

Allerdings macht Kropf etwas stutzig: «Ich wundere mich, dass die Kriebelmücken in Thun heuer viel früher als im Vorjahr unterwegs sind.» Womöglich sei es eine erste Generationen, die in diesem Jahr schlüpfte, spekuliert der Forscher. Eine zweite Generation könnte demnach folgen.

Oder handelt es sich gar um eine andere Mückenart? «Das wäre noch genau zu untersuchen», sagt der Fachmann. Insgesamt gibt es laut Kropf in der Schweiz nämlich 35 verschiedene Kriebelmückenarten. «Vielleicht hat sich also auch eine andere Art in Thun niedergelassen?»

Müssen die Thuner nun mit dieser Plage leben?

So oder so: So einfach lassen sich die Thuner den Sommer nicht verderben. «Augen zu und durch», sagt die Servicemitarbeiterin schmunzelnd.





(miw)