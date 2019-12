Vier Erwachsene, zwei Kinder im Schulalter und ein Kleinkind verloren beim verheerenden Brand vom 26. November 2018 in Solothurn ihr Leben. Eine damals 26-jährige Bewohnerin des Mehrfamilienhauses soll das Feuer ausgelöst haben. Der Brand sorgte für eine tödliche Rauchentwicklung im ganzen Haus.

Nun hat sich die 64-jährige Mutter der Brandverursacherin gemeldet und beteuert gegenüber der Zeitung «Blick», dass es ihrer Tochter «unendlich leid» tue. Auch ein Jahr nach dem tragischen Brand spüre die Familie die Folgen noch: «Es geht mir nicht gut», sagt die Mutter, «Ich wäre froh, wenn endlich alles geklärt wäre.»

«Sie braucht jetzt noch professionelle Hilfe»

An jenem 26. November vor einem Jahr soll die junge Frau im Bett Schlaftabletten genommen und eine Zigarette geraucht haben. «Ob sie Alkohol getrunken hat, weiss ich nicht», sagt die Mutter. Es sei schon bekannt gewesen, dass die Tochter Probleme mit Alkohol hatte und Unterstützung brauchte. Nach dem Brand wurde die Frau, die früher als Mann lebte, in eine geschlossene Anstalt eingewiesen. «Sie war nur noch am Weinen», so die 64-Jährige. Ihre Tochter sei schon immer psychisch instabil gewesen: «Sie braucht jetzt professionelle Hilfe.»

«Jenny sagt oft, sie wäre lieber tot»

Die Frau hat die Kinder, die beim Feuer ums Leben kamen, gekannt: «Sie leidet und das sieht niemand», sagt die Mutter. «Sie sagt oft, sie wäre lieber tot.» An die grosse Trauerfeier für die Verstorbenen konnte weder Mutter noch Tochter teilnehmen. «Wir hätten Polizeischutz gebraucht.» Trotzdem betont sie, dass ihr die Familie der Verstorbenen unglaublich leidtun würden. «Es ist für beide Seiten nicht einfach. Aber leider. Man kann es nicht ändern.»

Noch immer unklar ist, wann der Fall vor Gericht verhandelt wird.

Brand in Solothurn

(km)