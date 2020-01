Mutter von ausgesetztem Baby in U-Haft

Im Zusammenhang mit dem Neugeborenen, das am Samstag in Därstetten aufgefunden worden ist, sind die Mutter des Kindes sowie ein Mann in Untersuchungshaft versetzt worden.

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, wurden die beiden aufgrund einer möglichen Kollusionsgefahr in U-Haft genommen. Untersuchungen haben gezeigt, dass sich bei der Frau um die Mutter des ausgesetzten Babys gehandelt habe.

Es gilt die Unschuldsvermutung

Experte Patrick Fassbind, Präsident der KESB Basel-Stadt sagt gegenüber 20 Minuten mit welcher Strafe die Mutter rechnen kann: «Gibt eine Mutter ihr Kind in einer Babyklappe ab, so muss sie mit keinen strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.» Der Experte weiter: «Setzt sie es allerdings wie im vorliegenden Fall andernorts aus, so hängt die Strafbarkeit und das Strafmass von den Umständen ab.» Laut Fassbind kann die Tat mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen haben vorab zum Ziel, die genauen Rollen der beiden Personen bei den Ereignissen zu klären. Für beide Personen gilt die Unschuldsvermutung.

(fss)