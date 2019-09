Beissender Gestank löst Feuerwehreinsatz aus

Wegen eines unbekannten beissenden Geruchs in der Milchstrasse musste am Donnerstag die Berufsfeuerwehr Bern in Ostermundigen BE ausrücken. Der Alarm ging bei der Berufsfeuerwehr um 11 Uhr ein. Vor Ort nahmen die Feuerwehrleute mehrere Messungen vor und suchten die nähere Umgebung nach möglichen Geruchsquellen ab, wie die Feuerwehr der Stadt Bern in einer am Donnerstag verschickten Mitteilung schreibt.

Aus Sicherheitsgründen seien zwei Verkaufslokale in Ostermundigen für kurze Zeit geschlossen worden. Zwei Personen hätten sich über Übelkeit und Unwohlsein beklagt und seien in der Folge von der Sanitätspolizei Bern zur Kontrolle ins Spital gebracht worden. Sie haben das Spital inzwischen wieder verlassen.

Unerklärliche Ursache

Am Nachmittag konnten auch die betroffenen Geschäfte ihren Betrieb wieder aufnehmen. Woher der Geruch kam, habe die Feuerwehr nicht abschliessend feststellen können. Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr Bern bei ihrem Einsatz durch eine Einsatzequipe der Feuerwehr Ostermundigen, der Sanitätspolizei und der Kantonspolizei Bern.



(cho)