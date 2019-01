Vermummte Polizisten zerren Männer aus Auto

Im beschaulichen Gerlafingen im Kanton Solothurn kam es am Montagnachmittag zu einer filmreifen Szene. Ein Augenzeuge beobachtete mehrere dunkle Autos, die auf der Kriegstettenstrasse in Richtung Dorfzentrum Gerlafingen unterwegs waren. Bei einem Fussgängerstreifen bremsten sie. Dann geschah es: «Ich sah, wie rund fünf vermummte Polizisten in Zivil die Insassen eines der Fahrzeuge aufforderten, ihren Wagen zu verlassen. Die beiden Männer wurden aus dem Auto gezerrt, auf den Boden gedrückt und kontrolliert», erzählte er der «Solothurner Zeitung».

Augenbinden angezogen

Auch das Auto der Männer seien untersucht worden. Die Polizisten zogen laut dem Zeugen beiden Männern Augenbinden an. Dann seien sie in getrennten Autos davongefahren worden. Das Fahrzeug der festgenommenen Männer sei von einem Polizisten entfernt worden. Alles ging sehr schnell: «Die Szene dauerte nur zwei bis drei Minuten», sagte der Zeuge.

Die Kantonspolizei Solothurn bestätigte gegenüber 20 Minuten den Einsatz, gibt aber keine weiteren Informationen bekannt: «Wir werden weder heute noch morgen das Ereignis kommentieren, aber zu einem späteren Zeitpunkt», so Astrid Bucher, Sprecherin der Kantonspolizei Solothurn.

