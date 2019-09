Mann attackiert Nachbarn mit Messer

In einem Mehrfamilienhaus in Grenchen SO eskalierte am Donnerstag ein Streit unter Nachbarn. Einer der Beteiligten wurde von seinem 30-jährigen Nachbarn mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der 29-jährige Schweizer musste mit Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Die Polizei nahm den Angreifer vorläufig fest. Die genauen Hintergründe und Umstände der Attacke sind derzeit noch nicht bekannt.

(rc)