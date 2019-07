Der Nachtzugverkehr in Bern existiert kaum. David Loher, ein ehemaliger BLS-Zugbegleiter will dies ändern. Sein Traum ist es ein eigenes Nachtzugnetz in Bern aufzubauen und so die Hauptstadt mit anderen europäischen Metropolen zu verbinden. «Nachtzüge sind wieder gefragt», sagt der 56-Jährige. Das immer stärker werdende Klimabewusstsein der Menschen komme ihm zugute. Immer mehr Leute würden mit dem Zug in die Ferien fahren, anstatt den Flieger zu nehmen.

Idee kam unterwegs

Seit fünf Jahren tüftelt Loher schon an dieser Idee, wie er der «Berner Zeitung» gegenüber sagt. Für das Projekt hat er seine Stelle als Zugbegleiter aufgegeben, um mehr Zeit für die Suche nach geeigneten Waggons zu haben und die Strecken zu prüfen. Daneben arbeitet er für ein privates Eisenbahnunternehmen.

Bei einem Gespräch mit Passagieren über die Zukunft des Nachtzug-Angebots in Bern sei ihm die Idee gekommen: «Ganz spontan habe ich da gerufen: ‹Will die Deutsche Bahn nicht mehr, mache ich das in Eigenregie!›», erzählt Loher. Dies war vor fünf Jahren, als Loher erfuhr, dass die Deutschen das Nachtzugangebot einstellen würden. Nun möchte er seine Idee in die Tat umsetzen.

100 Millionen Franken

Das Projekt wird nicht günstig: Für hunderte ausrangierte Waggons in Deutschland müsse er bei einem Kauf mit ungefähr 250'000 Franken rechnen – pro Waggon. Hinzu kommen die Kosten für Personal und Trasseegebühren. Diese schätzt er auf 5 bis 10 Millionen Franken pro Strecke. Ihm wurde angeraten, sich zunächst auf eine Strecke zu konzentrieren, sonst müsse er ungefähr 100 Millionen Franken für das Zustandekommen der Idee aufbringen.

2021 soll sein erster Zug nachts durch Europa fahren. Dafür ist er auf Sponsoren-Suche. Zwei mögliche Routen schwirren dem ehemaligen BLS-Zugbegleiter durch den Kopf. Entweder die Ost-West-Achse von Warschau via Bern bis nach Südfrankreich oder die Nord-Süd-Linie von Malmö oder Kopenhagen via Bern bis nach Sizilien.

