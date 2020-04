Nackte planschen in Brunnen mitten in Stadt

Am Samstagabend um 21 Uhr beobachtete Leser-Reporter Martin, wie vier Personen in der Kramgasse in der Berner Altstadt füdliblutt badeten. «Sie hatten ein Riesen-Gaudi», so der 55-jährige Berner. Er vermutet, dass sie angetrunken waren. «Es sah aus, als ob es sich um zwei Paare handelte.» Doch sicher sagen könne er das nicht, er habe die Leute noch nie zuvor gesehen. Der Dialekt habe darauf schliessen lassen, dass es sich um Einheimische handelte.

Umfrage Badest du auch gerne nackt? Ja.

Bin unschlüssig.

Nein.

Noch nie ausprobiert.

Bin unschlüssig.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Gestört hat Martin das Treiben nicht. «Hätte es noch länger gedauert, wäre ich runtergegangen und hätte einen Champagner mitgebracht.» Baden konnten die vier ungestört. «Die Altstadt war um diese Zeit fast menschenleer», so der Leser-Reporter. Das hat wohl auch mit Corona zu tun. Er habe es noch speziell gefunden, dass die vier im Brunnen planschten, wo man doch Abstand halten sollte. Aber da die Badenden vermutlich liiert seien, komme das wohl nicht darauf an. Und nach zehn Minuten sei der Spuk auch wieder vorbei gewesen.

Dass Menschen in den Altstadtbrunnen badeten, könne man vor allem im Sommer ab und zu beobachten. «Dass sie dabei nackt sind, ist äussert selten», so Martin. Er könne sich an einen Fall während der Fussballeuropameisterschaft erinnern, als sich ein Holländer spliterfasernackt erfrischt habe.

Mitten in Luzern geblüttelt

Auch in Luzern wurde am Wochenende in der Öffentlichkeit nackt gebadet. Eine Leser-Reporterin sah am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr einen Mann blutt in der Reuss beim Baden. «Es war irritierend, aber nicht verstörend», so die 23-jährige Luzernerin. Der Badeplatz liegt gleich beim Historischen Museum. «Dort hat es auch eine Bushaltestelle, wo sich meist Leute aufhalten.» Es habe den Eindruck gemacht, als habe der Mann sich unbeobachtet gefühlt, doch es hätten ihn mehrere Leute gesehen. Es sei ungewöhnlich, dass Leute in der Stadt in der Reuss badeten, selbst mit Badehose sehe man das selten.

Nackt am Velofahren

Nackte in der Öffentlichkeit in Bern und Luzern scheinen derzeit Konjunktur zu haben. Vor am Osterwochenende beobachteten Leser einen Velofahrer, der blutt von Luzern nach Bern fuhr.



Der gleiche Nacktfahrer wurde von zwei Leser-Reportern in Bern und Luzern gesichtet. (Video: Leser-Reporter)

Nackte gehören in Bern manchmal auch zum Konzept. So flitzte beim Public Viewing bei der Turnhalle Bern während der Fussball Weltmeisterschaft 2018 jeweils pro Spieltag ein Flitzer über das Gelände. Dies sei Teil des Programms von «Superball – Queer up your Worldcup» sagte damals Martin Schick vom Progr Bern zu 20 Minuten.

(jeb)