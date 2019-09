«Sie nehmen wahllos alles aus dem Wald mit»

Pilzfreunde zieht es zurzeit wieder in Scharen in die Herbstwälder. Das spüren auch die Kontrollstellen. «In den letzten Wochen kamen vor allem viele Neu-Pilzler, um ihre Funde prüfen zu lassen», sagt Erich Herzig, Präsident des Vereins für Pilzkunde Bern und Kontrolleur bei der Pilzkontrollstelle Zollikofen.

Kein Wunder: Gerade Steinpilze und Eierschwämme wachsen diesen Herbst in Hülle und Fülle. «Die Medienberichte über spektakuläre Funde motivieren auch Nicht-Pilzler, loszuziehen und ihr Glück zu versuchen», sagt Herzig. Insbesondere bei jungen Familien habe das Pilzlen in den letzten Jahren stark an Beliebtheit gewonnen.

«Nicht wahllos alles mitnehmen»

Das freut den Pilzexperten einerseits. Andererseits muss er die Körbe der Greenhörner besonders aufmerksam untersuchen, denn darin findet sich viel Ungeniessbares. Ein Klassiker: Der Gallenröhrling wird für einen Steinpilz gehalten. Zuweilen würden ihm die Bitterpilze gleich kiloweise gebracht, sagt Herzig. «Wenn ich den Leuten dann sagen muss, dass ein Grossteil ihres Fundes nicht essbar ist, tut mir das manchmal schon leid – vor allem, wenn die Kinder dabei sind, die sich so gefreut haben.»

Ähnlich klingt es bei Manfred Siegenthaler, Pilzkontrolleur aus Recherswil SO: In diesem Jahr seien ihm schon ungewöhnlich viele schlechte Pilze gebracht worden. Gleich kiloweise habe er sie jeweils auf seinem Kompost entsorgen müssen: «Das riecht dann jeweils nicht so toll.» Den Missstand kann sich auch Siegenthaler nur durch die Zunahme an Sammler-Neulingen erklären: «Sie schauen zu wenig genau hin und nehmen wahllos alles aus dem Wald mit.»

Im Durchschnitt ein bis zweimal pro Jahr müssen Herzig und Siegenthaler ein tödlich giftiges Exemplar aussortieren, etwa einen grünen oder weissen Knollenblätter-Pilz. Auch das sei aber eine Art «Highlight», betonen beide: «Es zeigt, dass es uns Pilzkontrolleure unbedingt braucht.»

Zunahme von über 160 Vergiftungsfällen

Dafür spricht auch, dass Tox Info Suisse, die offizielle Informationsstelle der Schweiz für Fragen rund um Vergiftungen, derzeit eine deutliche Zunahme von Pilzvergiftungen und Verdachtsfällen registriert. «Stand jetzt sind es über 160 Fälle mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr», sagt Katharina Schenk, Oberärztin bei Tox Info Suisse. Darunter seien auch zwei schwere Vergiftungungen mit dem Knollenblätter-Pilz.

Den Grund für den Anstieg sieht Schenk in erster Linie im guten Pilzjahr 2019: «Je mehr Pilze es hat, desto mehr Anfragen erhalten wir.» Einen Zusammenhang mit den vielen Neu-Pilzlern könne sie mangels entsprechender Daten dagegen nicht herstellen.

(sul)