Neue Berner Airline Flybair hebt definitiv ab

Die neue Berner Airline Flybair hat ihr erstes Ziel erreicht: Innert 29 Tagen – und damit vor Ablauf der selbst gesetzten Frist – ist es den Initianten via Crowdfunding gelungen, 1 Million Franken zu sammeln.

Erste Reisearrangements seien bereits buchbar, parallel dazu gehe die Suche nach Investoren weiter, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Nach dem Grounding der Berner Fluggesellschaft «Sykworks» hatte der Flughafen Bern am 1. November angekündigt, er wolle mit Unterstützung des Volks wieder Linienflüge anbieten. Dazu lancierte er das Crowdfunding.

Tickets ab Januar erhältlich

Für den Betrieb der neuen Fluggesellschaft hat die Flughafen Bern AG die neue Tochtergesellschaft Flybair gegründet und mit einer Viertelmillion Franken ausgestattet. Privatpersonen, für die Fliegen ab Bern wichtig ist, sollen per Crowdfunding einen Kapitalbedarf von insgesamt 2,5 Millionen Franken decken.

«Wir freuen uns, dass wir dieses erste Zwischenziel bereits vor dem Fristablauf am 2. Dezember erreicht haben, und danken fast 1400 Bernerinnen und Bernern sowie der Berner Wirtschaft, dass sie ein so starkes Zeichen für das Fliegen ab Bern gesetzt haben», sagte Flughafen-Präsident Beat Brechbühl in der Mitteilung.

«Virtuelle Airline»

Die Nachfrage nach Tickets sei jetzt schon gross. Bereits könnten die Reiseveranstalter, die fixe Sitzplatzkontingente gebucht hätten, mit dem Verkauf der Ferienflüge ab Bern beginnen. Ab Januar seien die Tickets dann auf der Website von Flybair erhältlich.

Bei Flybair handelt es sich um eine «virtuelle Fluggesellschaft».

Damit ist gemeint, dass Flybair selber keine Flugzeuge besitzt. Sie ist nur für die Vermarktung zuständig. Die Schweizer Fluggesellschaft Lions Air kümmert sich um das operative Geschäft und German Airways vermietet die Flugzeuge.

Flybair will ab Mai 2020 Charterflüge zu verschiedenen Hot-Spot-Destinationen Europas aufnehmen sowie ab Herbst 2020 eine Verbindung von Bern zu einer grossen Flugverkehrsdrehscheibe (Hub) wie München, Amsterdam oder London herstellen.



(sul/sda)