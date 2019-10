Die Schweiz bekommt ihre erste Countdown-Ampel

Die Ampeln rund um den Bahnhof Bern sollen neu mit einem Sekunden-Countdown ausgestattet werden. Dieser zeigt den Fussgängern bei Rot an, wie lange sie noch warten müssen. «Die Fussgänger sollen genau sehen, wie lange es noch dauert, bis die Ampel auf Grün wechselt», sagt Karl Vogel, Verkehrsplaner der Stadt Bern, gegenüber Radio Energy Bern.

Umfrage Was haltet Ihr von den neuen Countdown-Ampeln? Finde ich eine gute Idee. Wird mehr Sicherheit bringen.

Ist mir eigentlich egal wie die Ampeln aussehen.

Total unnötig und eine Geldverschwendung.

Bern macht es den Weltmetropolen nach

New York, London, Tokyo – die Countdown-Ampeln sind in vielen Metropolen rund um den Globus zu finden, nicht aber in der Schweiz. Zwar werde das Thema auch hierzulande schon länger diskutiert, sagt Vogel, doch habe es bisher immer geheissen, die Zähler seien in der Schweiz nicht möglich, weil der Intervall der Ampeln nicht immer gleich sei. Offenbar konnte dieses Problem nun gelöst werden.

«Ich habe den Nutzen immer gesehen und bin froh, dass wir dieses Projekt jetzt umsetzen können», sagt der Verkehrsplaner. Falls das neue Ampelsystem rund um den Bahnhof gut ankommt, sei es denkbar, es auch in anderen Berner Quartieren einzusetzen, sagt Vogel. Und: «Von überall her, auch aus der Politik, kommt der Wunsch, die Countdown-Zähler einzurichten.»

(km)