Welches Einkaufskörbli ist euer liebstes?

Mit neuen Einkaufskörben will Coop seinen Kunden das Einkaufen erleichtern. Ab dieser Woche werden in sechs Filialen im Kanton Bern neue Einkaufskörbe getestet. Die Testphase mit den neuen «Gadgets» soll zwei bis drei Monate dauern.

Modern und Stabil

«Die neuen Einkaufskörbe sind vor allem moderner und stabiler», sagt Marilena Baiatu, Mediensprecherin von Coop. Zudem sind die neuen Körbchen bunter: Die Henkel gibt es neu in vier verschiedenen Farben. Der Korb selbst hat dieselbe Grösse wie der alte und behält auch dieselbe graue Farbe. Sowohl auf die Ästhetik wurde geachtet als auch auf den Komfort: So soll der neue Henkel nicht nur bunt sondern auch bequemer in der Handhabung sein.



(km)