Auf diesem WC pinkeln alle zusammen

Das Naturhistorische Museum Bern (NMBE) hat im Erdgeschoss neue WCs installiert. Die bislang nach Geschlecht getrennten Örtlichkeiten wurden zu Unisex-Toiletten umfunktioniert. Die Betreiber des Museums erklären, weshalb: «Es gibt etliche Menschen, die sich nicht mehr in das binäre Geschlechtssystem hineinpressen lassen möchten», sagt Simon Jäggi vom NMBE.

Diese neuen Unisex-WCs seien ein kleiner Schritt in Richtung Akzeptanz und Verständnis für Trans-, intergeschlechtliche und nicht binäre Personen sowie auch für alle Menschen, für die es keine explizite Kategorien gibt.

Kleines Zeichen, grosse Wirkung

Menschen die zwischen den Geschlechtern stehen, hätten es schwer, im Alltag in die gängigen Kategorien hineinzupassen, sagt Simon Jäggi vom Naturhistorischen Museum. Mit den Unisex-Toiletten erhoffe man sich nun, als eine der «ersten öffentlichen Institutionen Berns» diesen Menschen eine Hürde zu nehmen. «Es ist ein ganz kleines Zeichen, das wir hier setzen», sagt Jäggi, «aber es bedarf unzähligen solchen kleinen Schritten, damit unsere Gesellschaft weiter kommt.»

Erste Reaktionen sind positiv

Und dennoch will man im Museum keine herkömmliche Regeln missachten: «Das Schweizer Gastronomiegesetz verlangt, dass die Mehrzahl der Toiletten getrenntgeschlechtlich sind, wenn es sich um einen grösseren Gastronomiebetrieb handelt», so Jäggi. Aus diesem Grund gibt es in den restlichen Etagen des Museums immer noch klassische Toiletten für Frauen und Männer.

Wie reagieren die Museumsbesucher auf das geschlechtsneutrale Häuschen? Die Reaktionen zum «WC für alle» seien bislang allesamt positiv ausgefallen, sagt Jäggi. Damit das Museum aber auch weiterhin auf die Meinungen der Besucher eingehen kann, sind in den WCs Zettel für Rückmeldungen hinterlegt.

Schwule Pinguine und heterosexuelle Löwen

Auch sonst will das Museum diesem gesellschaftlichen Thema künftig mehr Platz bieten. Und zwar gibt es im Berner Kirchenfeld bald eine Ausstellung über schwule Pinguine, transsexuelle Clownfische, Pantoffelschnecke, die ihr Geschlecht wechseln oder etwa Löwen, die gleichgeschlechtlich lieben. «Wir wollen naturwissenschaftliche Phänomene und gesellschaftliche Debatten aufeinandertreffen lassen», verrät Jäggi. Dazu stellt das Museum im Frühjahr 2021 die neue Sonderausstellung «Queer im Tier» vor.

