Baby kurz nach Geburt in Därstetten ausgesetzt

Am Samstagmorgen ist in Därstetten ein neugeborener Säugling aufgefunden worden. Eine Privatperson meldete der Kantonspolizei Bern am Samstag kurz nach 07.35 Uhr, dass sie beim Werkhof in Därstetten einen Säugling gefunden habe. Vor Ort stellten die Rettungskräfte fest, dass es sich um ein neugeborenes Mädchen handelte.



Wie die Polizei mitteilt, war dieses in einem öffentlich zugänglichen Raum des Werkhofs abgelegt worden. Das Ambulanzteam versorgte das unterkühlte Neugeborene, ehe das Mädchen in kritischem Zustand mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen wurde.

Polizei sucht Zeugen

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen, um die Herkunft und die Identität des Kindes zu klären. Ersten Erkenntnissen zufolge muss davon ausgegangen werden, dass das Mädchen unmittelbar nach seiner Geburt am späteren Fundort abgelegt worden war.

Därstetten/Zeugenaufruf: Neugeborenes Mädchen aufgefunden https://t.co/LglGDodLRG — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) January 4, 2020

Es werden Zeugen gesucht, die im Bereich des Werkhofs Beobachtungen gemacht haben, oder die in ihrem Umfeld eine Frau haben, die möglicherweise ein Kind erwartete, dessen Verbleib aber unklar ist. Hinweise unter der Telefonnummer +41 33 224 86 31 werden vertraulich behandelt.

