Anders als viele ihrer Vorgängerinnen und Vorgänger schickte die frischgebackene Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga ihre Neujahrsgrüsse nicht aus dem Bundesratszimmer oder dem Fernsehstudio, sondern aus ihrer Lieblingsbäckerei, dem Obstberg Beck in Bern. Dieser, lobte Sommaruga in ihrer Ansprache, lebe «jeden Tag vor, wie man das Leben auch für die anderen gut machen kann»: nicht nur mit Brot und «feinen hausgemachten Amaretti», sondern auch durch die leckeren Düfte, die liebevolle Präsentation und die freundliche Begrüssung.

Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga hielt die Neujahrsansprache 2020 in ihrer Quartierbäckerei.

Eine bessere Werbung für sein Geschäft hätte sich Matthias Roth nicht wünschen können. Der 59-Jährige führt zusammen mit seiner Frau Cornelia den Familienbetrieb an der Bantigerstrasse. «Wir sind sehr stolz, dass Frau Bundesrätin Sommaruga uns auserwählt hat und wir als ihre persönliche Quartierbäckerei im Mittelpunkt stehen dürfen», sagt Roth. Als in Sommarugas Departement die Idee für die Ansprache in einer Bäckerei aufgekommen sei, habe sie sich für den Obstberg Beck starkgemacht, so der diplomierte Bäcker-Konditor.

Altamura ist Sommarugas Lieblingsbrot

Am Vormittag des 3. Januar, es ist ein Freitag, ist es ruhig im Laden, nur vereinzelt tröpfeln Kunden herein. «Den grossen Ansturm gabs bislang noch nicht», räumt Roth ein. Es seien eben noch Schulferien, und unmittelbar nach den Festtagen würden sich die Leute mit Essen zurückhalten. Künftig erwarte er aber schon einen Effekt: «Ich gehe davon aus, dass uns die Neujahrsansprache einen Kundenzuwachs bescheren wird.»

«Wenn die Bundesrätin eintritt, wird es ganz still»

Sommaruga sei bereits seit einigen Jahren Kundin im Obstberg und kaufe regelmässig ein, erzählt der Geschäftsführer. Ihr Favorit unter den Broten sei klar das Altamura – jenes italienische Weissbrot aus Hartweizenmehl, das sie auch in einer kurzen Schauspiel-Sequenz zu Beginn ihrer Ansprache bestellt. «Daneben wählt sie auch oft das Hausbrot spezial oder das normale Hausbrot.» Den drei Gebäcken sei gemeinsam, dass sie sich durch eine lange Triebführung profilieren – für die Herstellung des Teigs wird also besonders viel Zeit aufgewendet.

Plaudern mit der Bundesrätin

Wie Sommaruga im Beitrag verrät, gibt es mit dem Bäckerei-Personal «manchmal einen Schwatz». Worüber spricht man mit einer Bundesrätin? «Das sind eigentlich ganz normale Gespräche, etwa über Arbeitszeit oder freie Tage», sagt Roth. «Frau Sommaruga schätzt unsere unkomplizierte Art und dass sie wie eine ganz normale Kundin behandelt wird.» Von anderen Kunden werde sie nur selten angesprochen: «Wenn sie den Laden betritt, herrscht im ersten Moment Stille und alle fragen sich: ‹Ist sie es oder nicht?›»

Gibts für die Bundesrätin als Dank nun ein Leben lang Gratis-Gipfeli oder Altamura-Brote? Nein, sagt Roth und lacht. Auch diesbezüglich werde man sie weiterhin wie eine gewöhnliche Kundin behandeln. «Wir haben ihr aber eine persönliche Grussbotschaft in Form eines Kleeblatt-Spitzbubes überreicht und ihr ein gutes neues Jahr gewünscht.»

